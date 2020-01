Capotreno aggredita in Brianza, nessuno è intervenuto (Di sabato 18 gennaio 2020) Una giovane Capotreno di 25 anni è stata presa a pugni nella mattina di Venerdì 17 Gennaio in Brianza. Sempre su un treno, qualche mese fa nella stessa zona una ragazza di 28 anni è stata vittima di una tentata violenza. Il treno, partito alle 9:48 da Como era diretto nella stazione di Milano Rho. Secondo quanto riportato da Fit Cisl di Como nessuno sarebbe andato in soccorso della Capotreno aggredita. Capotreno aggredita in Brianza: la dinamica Secondo quanto hanno riportato i sindacati, la Capotreno avrebbe notato un uomo di mezza età, di origine italiana, sdraiato su diversi sedili del convoglio. La giovane donna ha invitato il passeggero a sedersi in una posizione più consona, e a seguito del suo rifiuto, gli ha chiesto il biglietto di cui era sprovvisto. Il Capotreno ha dunque accompagnato l’uomo alla porta, per farlo scendere alla fermata successiva, quella di Seregno. In ... Leggi la notizia su notizie

