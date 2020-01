Calciomercato Fiorentina, per il centrocampo piace Rongier (Di sabato 18 gennaio 2020) Calciomercato Fiorentina, tra i nomi sul taccuino del ds Pradè per il centrocampo c’è quello di Rongier del Marsiglia Si muove qualcosa anche in casa Fiorentina per quanto riguarda il mercato. La società di Commisso, dopo l’acquisto di Cutrone, monitora anche le situazioni legate ad Alfred Duncan e a Sualiho Meite. Come riporta il Corriere dello Sport i viola però avrebbero messo gli occhi anche su Valentin Rongier. Il calciatore era già stato seguito in estate dalla Fiorentina prima che lasciasse il Nantes per il Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

