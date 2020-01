Blatte nei bagni: i Nas chiudono pizzeria sul Lungomare (Di sabato 18 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: blitz dei Nas in una pizzeria sul Lungomare (“chiusa per gravi condizioni igienico sanitarie” vista la presenza di Blatte nei bagni). Dopo un blitz dei Carabinieri dei Nas (eseguito insieme al personale specializzato del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Napoli 1), una pizzeria sul Lungomare è stata chiusa per “gravi condizioni igienico sanitarie” vista la presenza di Blatte nei servizi igienici del locale. Come riporta “Il Mattino”, tale blitz rientra in un’intensa attività di controllo territoriale tra l’11 e il 12 gennaio, dopo la quale è stata imposta dai militari la chiusura completa dell’attività di pizzeria e trattoria. Durante l’ispezione, i carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno riscontrato anche carenze nelle “condizioni strutturali” dei servizi igienici e predisposto il loro adeguamento. L’operazione ha inoltre interessato 33 esercizi alimentari e ... Leggi la notizia su 2anews

