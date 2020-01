Bimba sviene nella vasca da bagno e finisce sott’acqua: è gravissima (Di sabato 18 gennaio 2020) Dramma a Pozzo D’Adda, comune non lontano da Milano, dove una Bimba di sei anni è svenuta nella vasca mentre era intenta a fare il bagno. Una volta recatasi nel locale, la mamma l’ha trovata sott’acqua e ha subito chiamato i soccorsi. Bimba sviene nella vasca da bagno L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 17 gennaio 2020, intorno alle 18:45. Mentre la figlia si trovava in bagno, la mamma era in cucina a preparare la cena e il padre in camera da letto. La prima è andata a vedere a che punto stesse la Bimba quando davanti a lei si è materializzata la tragedia: l’ha infatti trovata sott’acqua priva di sensi e, sconvolta, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Questi, giunti sul posto con due ambulanze, hanno effettuato le manovre di rianimazione sul corpo della Bimba, finita in arresto cardiaco, prima di portarla in codice rosso ... Leggi la notizia su notizie

