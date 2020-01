Benevento, investita mentre attraversa la strada: ferita 57enne (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAncora un investimento, questa volta fortunatamente senza gravi conseguenze. Dopo il decesso del povero Maurizio D’Avola, stessa dinamica incidentale sempre sulla stessa strada. Questa volta è successo a contrada San Vito, dove una donna di 57 anni è stata investita da un 70enne alla guida di una Nissan Note. La signora stava attraversando la strada per recarsi in una attività commerciale situata sul lato opposto a quello della sua sosta. In virtù dell’impatto con la vettura, la donna è stata trasportata al “Fatebenefratelli” dal 118 in codice giallo per una forte contusione all’anca. L'articolo Benevento, investita mentre attraversa la strada: ferita 57enne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Benevento investita Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento investita