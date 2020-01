Alessia Logli a Quarto Grado, la figlia di Roberta Ragusa non ha dubbi: “Mio padre è innocente” (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella puntata di Quarto Grado in onda ieri 17 gennaio 2020, si è parlato in apertura del caso Roberta Ragusa. Antonio Logli, il marito della donna, è in carcere dopo tre gradi di giudizio, con l’accusa di aver ucciso e occultato poi il cadavere di sua moglie. Ma a questa versione dei fatti i familiari di Logli non credono. E’ per questo che sua figlia Alessia ha deciso di tornare nello studio di Quarto Grado per ribadire quello di cui lei è convinta: suo padre non avrebbe mai fatto del male a Roberta. “Credo che sia innocente in primo luogo perchè è mio padre, e poi perchè anche io mi sono fatta un mio pensiero che coincide con il suo” ha detto la ragazza nello studio di Rete 4. Gianluigi Nuzzi le chiede quindi in che cosa ha sbagliato suo padre visto quello che poi è successo. “Un tradimento è un tradimento, è sbagliato in ogni circostanza” ha ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

loredanagaspare : @QuartoGrado Caspita Nuzzi si è accorto di avere tempi contingentati per i servizi successivi a quello su Logli, e… - Giancar83702941 : RT @QuartoGrado: Questa sera a #Quartogrado c'è Alessia, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. Ci sono delle novità importanti. E’ p… - Core11064017 : RT @QuartoGrado: Questa sera a #Quartogrado c'è Alessia, la figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli. Ci sono delle novità importanti. E’ p… -