Albano stupisce con una grande novità | Il progetto con Romina Power (Di sabato 18 gennaio 2020) Albano stupisce con una grande novità. Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di mettersi in gioco in un nuovo progetto insieme a Romina Power che a breve potrebbe esser presentato ai fan. Albano e Romina si stanno preparando per il loro approdo sul palco di Sanremo, ma non come concorrenti come speravano alcuni …

fedepalmi : RT @b_thoughtss: 'Albano si è autoproclamato come ospite' Non mi stupisce la cosa visto l'ego di quell uomo È OVUNQUE #Sanremo2020 - b_thoughtss : 'Albano si è autoproclamato come ospite' Non mi stupisce la cosa visto l'ego di quell uomo È OVUNQUE #Sanremo2020 -