Uscita Cyberpunk 2077 rimandata, il perché della decisione di CD Projekt RED (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'Uscita di Cyberpunk 2077 distava ormai soltanto poche settimane. L'atteso titolo targato CD Projekt RED era entrato nelle fasi finali del suo sviluppo, con la release fissata al mese di aprile che che parecchio vicina. Un momento alquanto propizio per il titolo dello studio polacco, vista la relativa libertà d'azione di cui avrebbe goduto sugli scaffali. Nell'arco temporale del mese di aprile, in cui il gioco sarebbe stato chiamato a rispondere presente sul mercato, non troppe erano infatti le produzioni di un certo livello pronte a catturare le attenzioni. Resident Evil 3 e Final Fantasy 7 erano infatti gli unici titoli che erano gli unici avversari che potevano creare qualche grattacapo, sebbene la diversità dei generi di riferimento spingevano a nutrire ottimismo in tal senso. E invece no. Cyberpunk 2077 non arriverà nel corso della primavera. E nemmeno dell'estate. O ... Leggi la notizia su optimaitalia

biluuuhx : Hanno ritardato l’uscita di cyberpunk,, da un lato thanks bc così riesco a concentrarmi su un gioco alla volta ma d… - infoitscienza : Cyberpunk 2077 rinviato, CD Projekt RED annuncia la nuova data di uscita - infoitscienza : Cyberpunk 2077 rinviato: ecco la nuova data d’uscita -