Uomini e Donne, “no” per Giulio Raselli? Scelta turbolenta, amarezza in puntata (Di venerdì 17 gennaio 2020) Scelta Giulio Raselli, Giovanna Abate allarme “no”: ancora malumori in puntata Quello per Giulio Raselli potrebbe essere un “no” secchissimo alla Scelta. Forse come quello di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, chissà, ma non siamo per niente certi che se dovesse scegliere Giovanna Abate riceverebbe un “sì”. A farlo capire è stata proprio lei … L'articolo Uomini e Donne, “no” per Giulio Raselli? Scelta turbolenta, amarezza in puntata proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

