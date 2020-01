Uganda, imam si sposa e dopo due settimane scopre che è un uomo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sheikh Mohammed Mutumba si è sposato con una “donna” incontrata in moschea: dopo due settimane dal matrimonio tuttavia ha scoperto che si trattava di un uomo, che aveva organizzato il raggiro per rubare nella sua casa e in quella dei vicini. Chissà cosa avrà pensato l’imam ugandese che ha scoperto per purissimo caso di essersi unito in matrimonio con un uomo. Sheikh Mohammed Mutumba ha dichiarato alla polizia di aver incontrato Richard Tumushabe alla moschea di Kyampisi e, convinto si trattasse di una donna, di avergli proposto il matrimonio, che Tumushabe ha accettato. La futura “moglie”, che aveva detto di chiamarsi Swabullah Nabukeera, è riuscita a evitare di avere rapporti sessuali con l’imam, garantendogli che momenti di intimità ci sarebbero stati dopo che avesse conosciuto i suoi genitori. L’imam, che voleva fare le cose in regola, ha quindi ufficialmente sposato ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Uganda, imam si sposa e dopo due settimane scopre che è un uomo - LeBestieDSatira : #uganda #imam #mondo di Giuliano Gavagna - PaolettCataleya : RT @Gazzettino: Imam raggirato, scopre che la moglie è un uomo dopo due settimane di matrimonio in Uganda -