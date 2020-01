Tumori, in Italia si sopravvive di più

sopravvivenza a 5 anni dopo un tumore è, nel nostro Paese, superiore alla media europea. E' quanto emerge dai dati del rapporto Ue presentato a Bari. Per il tumore alla prostata, in Italia la sopravvivenza è del 90% contro una media dell'87% nel resto d'Europa. Per il cancro ai polmoni, 16% in Italia e 15% in Europa;, per quello al seno 86% (media Ue, 83%). Per il tumore in al colon, la sopravvivenza è del 64% in Italia e del 60%,n Europa. L'Italia registra il secondo tasso più basso di mortalità prevenibile in Ue, dopo Ciprp(Di venerdì 17 gennaio 2020) Lanza a 5 anni dopo un tumore è, nel nostro Paese, superiore alla media europea. E' quanto emerge dai dati del rapporto Ue presentato a Bari. Per il tumore alla prostata, inlanza è del 90% contro una media dell'87% nel resto d'Europa. Per il cancro ai polmoni, 16% ine 15% in Europa;, per quello al seno 86% (media Ue, 83%). Per il tumore in al colon, lanza è del 64% ine del 60%,n Europa. L'registra il secondo tasso più basso di mortalità prevenibile in Ue, dopo Ciprp(Di venerdì 17 gennaio 2020)

