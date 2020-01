Torino, il dg Comi: «Invito tutti a tornare uniti, la nostra forza è la compattezza» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Torino, le parole del direttore generale dei granata Antonio Comi sul momento che sta vivendo la squadra Il direttore generale del Torino Antonio Comi ha rilasciato un’intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della situazione che sta vivendo la squadra di Mazzarri. Ecco le sue parole. «Il mister ama lavorare con una rosa omogenea, siamo un po’ in esubero. Siamo attenti a tutte le opportunità, in entrata e in uscita. Abbiamo creato un importante area scouting che con il tempo darà risultati». SQUADRA – «C’è un’aria strana intorno alla squadra, è strano. La forza del Toro è sempre stata la compattezza, per cui mi unisco agli appelli di Sirigu e Belotti invitando tutti a tornare uniti. Non è detto che il Toro sia una società così chiusa, come viene contestato da alcuni». STADIO – «Avremo il campo nuovo per l’Atalanta, il prato pur se ... Leggi la notizia su calcionews24

