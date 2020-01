Tennis, Australian Open 2020| Al via il primo Slam stagionale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con l'Australian Open 2020 riparte una nuova stagione di grande Tennis. Soretggiati i tabelloni: possibile derby azzurro agli ottavi tra Berrettini-Fognini. Polemiche sulla sicurezza di giocatori, pubblico e addetti ai lavori a causa del fumo e la foschia nell'aria derivate dagli incendi che stanno mettendo da settimane in ginocchio il paese. Si alza il sipario su una nuova stagione di grande Tennis. Ormai ci siamo, da lunedì 20 gennaio fino al 2 febbraio tutti gli appassionati (...) - Sport / Sport, Tennis feedproxy.google

sportface2016 : #AustralianOpen - prevista pioggia su #Melbourne: a rischio la prima giornata #AustralianOpen2020 - azzurridigloria : ???? TENNIS, AUSTRALIAN OPEN: PRIMO TURNO ???? Tutto pronto per il primo torneo stagionale del Grande Slam. Dodici ita… - vrgntdd : RT @inkvirtuale: Come anticipato ieri, continuiamo a parlare degli incendi in #Australia, stavolta vedendo con @lnzpcr le conseguenze che s… -