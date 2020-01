Stefano Bettarini e Simona Ventura, la verità sul loro addio: Sono stato ingannato… (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stefano Bettarini racconta la verità sui tradimenti fatti a Simona Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno avuto una lunga relazione e per anni Sono stati al centro di numerosi pettegolezzi. La coppia, oltre ad avere una bella storia d’amore è convolata a nozze dando alla luce due figli. La recente partecipazione al Grande Fratello dell’ex calciatore ha fatto si che uscissero a galla numerosi tradimenti di lui, motivo per la quale sarebbe avvenuta la separazione. In una recente intervista, Stefano ha voluto dire la sua, spiegando una volta per tutte cosa è accaduto realmente. Stefano Bettarini si confessa a Rivelo Stefano Bettarini si è lasciato andare ad una lunga intervista a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Real Time. L’ex marito di Simona Ventura si è raccontato a 360° parlando della sua vita privata, del suo lavoro e sopratutto del ... Leggi la notizia su kontrokultura

