Skeleton, Coppa del Mondo Igls 2020: Martins Dukurs domina e vola in classifica generale, 11° Amedeo Bagnis (Di venerdì 17 gennaio 2020) Martins Dukurs si aggiudica la tappa di Igls – Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di Skeleton 2019-2020 e mette a segno un importante colpo alla classifica generale, dato che guadagna punti pesanti sia su Alexander Tretiakov, oggi terzo e, soprattutto, su Axel Jungk, appena quattordicesimo. Sul budello austriaco il lettone classe 1984 ha messo in scena due manche capolavoro, la prima conclusa in 52.34, la seconda addirittura in 52.16 per un crono complessivo di 1:44.50. Martins Dukurs ha quindi distanziato di 42 centesimi il sud-coreano Yun Sungbin e di 44 il russo Alexander Tretiakov che gli fanno compagnia sul podio. Quarta posizione a 72 per il britannico Marcus Wyatt, quinta per il sud-coreano Jisoo Kim a 90 e sesta per il britannico Craig Thompson a 95. Completano la top ten il tedesco Felix Keisinger con un distacco di 99 centesimi, a pari merito con il ... Leggi la notizia su oasport

