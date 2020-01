Sicilia : Cisl - ‘Trasporti - E’ ora di una grande mobilitazione che tolga alibi a chiunque’ : Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “Anas, Cas? Governo nazionale, governo regionale? Non ci interessano le diatribe né i ping pong di responsabilità né gli annunci roboanti di piani speciali per la Sicilia con effetti sempre di là da venire”. Così la Cisl Siciliana in un documento che interviene sulla querelle esplosa tra il governatore e l’Anas riguardo allo stato della viabilità nell’Isola. “Pensiamo sia ...

Sicilia : Cisl - 'tavolo tecnico per trasformare Zes in realtà' (2) : (Adnkronos) - "Le Zes sono una grande opportunità per i nostri territori - afferma il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - la capacità di attrarre imprese con gli incentivi fiscali e normativi, sotto forma di credito di imposta e di semplificazioni amministrative, è una delle

Sicilia : Cisl - 'tavolo tecnico per trasformare Zes in realtà' : Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Un "tavolo tecnico" con sindacati, industriali, autorità portuale, università, istituti di credito ed enti locali, "per discutere di come procedere affinché le Zes diventino una realtà". E' la richiesta avanzata dalla Cisl nel corso dell'incontro di oggi 'Zes e Autonom

Sicilia : Sbarra (Cisl) - 'patto di coesione e sviluppo per far ripartire Sud e Paese' : Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - Un "patto nazionale di coesione e sviluppo" per "far ripartire la Sicilia, il Sud e far ripartire il Paese". Ad avanzare la richiesta al governo nazionale è il segretario generale aggiunto Cisl nazionale Luigi Sbarra nel corso di un incontro sulle Zes organizzato dal s

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'spalmatura disavanzo è solo un pannicello caldo' : Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - "Sarà un piccolo passo avanti ma a noi sembra un pannicello caldo". Così il segretario della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio commenta l’ipotesi di una spalmatura negli anni di quote del disavanzo dei conti della Regione Siciliana. "I governi Siciliano e nazionale dic

Sicilia : FnS Cisl - 'Vigili fuoco non sono figli di un Dio minore' : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - “I Vigili del fuoco non sono figli di un Dio minore. Meritano gli stessi diritti di altri Corpi dello Stato”. A dirlo il segretario generale e il segretario generale della Fns Cisl Sicilia, Domenico Ballotta e Roberto Bombara, che insieme a Cgil e a Uil, ribadiscono la

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' (3) : (Adnkronos) - Un ruolo positivo, secondo il sindacato, potrebbero giocarlo "il reddito di libertà, recentemente istituito dalla Regione, e il sistema delle borse lavoro. Ma entrambi dispongono di dotazioni finanziarie assai esigue: appena 200 mila euro per il reddito di libertà". "Combattere davvero

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' (2) : (Adnkronos) - Alla Sicilia, ricorda Rosanna Laplaca, componente della segreteria del sindacato, spetta "un triste primato sul versante più oscuro della questione: i femminicidi. Sono sette nella regione, solo tra marzo e giugno di quest’anno, le donne che sono state ammazzate". Un dramma che, second

Violenza su donne : Cisl Sicilia - '7 femminicidi in tre mesi - serve politica multitasking' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - Una politica "multitasking". E' questo, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, quello che serve per combattere la Violenza sulle donne. Tanto più in Sicilia dove, "solo tra marzo e giugno, sette donne sono state ammazzate" e su "52 stru

Sicilia : Cisl-Diste - 'isola in declino demografico - 100mila abitanti in meno nel 2019' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - La Sicilia è in "declino demografico" con "quasi centomila abitanti in meno" nel 2019. E' quanto emerge dal secondo numero di 'Zoom Sicilia' il report sull'economia Siciliana di Cisl-Diste presentato oggi a Palermo. "Nel 2019 - si legge - per il quinto anno consecutivo

Sicilia : Cappuccio (Cisl) - 'Zes turistiche per crescita strutturata del settore' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - L'istituzione di "Zes turistiche" per far davvero del turismo "uno degli elementi più importanti della Sicilia" con una crescita che non sia solo "congiunturale ma strutturale". A lanciare la proposta, a margine della presentazione del secondo numero di 'Zoom Sicilia',

Lavoro : Cisl-Diste - 'Sicilia in apnea perenne - disoccupazione reale al 40 - 3%' (3) : (Adnkronos) - Brutto segno anche l’aumento delle chiusure volontarie di imprese: +6,9%. "E' un indizio – rileva il rapporto – del peggioramento della percezione degli imprenditori sulle aspettative future". Nella prima metà di quest’anno, l’incremento delle chiusure risulta, su base annua, del 6,9%

Lavoro : Cisl-Diste - 'Sicilia in apnea perenne - disoccupazione reale al 40 - 3%' (2) : (Adnkronos) - Gli occupati in Sicilia sono in tutto un po’ meno di 1,4 milioni e appena un terzo sono donne. "La quota di occupazione femminile sul totale - si legge nel report - negli ultimi anni è aumentata fino a toccare il 35,9%. Ma la crescita è lenta e l’Isola resta tra le regioni più in ritar