Ricerca: create zanzare immuni alla dengue (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un team internazionale di scienziati ha ingegnerizzato delle zanzare, rendendole in grado di bloccare la trasmissione del virus della dengue. In pratica, immunizzandole. Guidato da biologi dell’Università della California a San Diego, il team descrive i dettagli del risultato ottenuto su zanzare Aedes aegypti, che diffondono la dengue nell’uomo, su ‘Plos Pathogens’. I Ricercatori del laboratorio di Omar Akbari hanno lavorato con i colleghi del Vanderbilt University Medical Center per identificare un anticorpo umano ad ampio spettro per la soppressione della dengue. I Ricercatori hanno quindi progettato il “carico” di anticorpi da esprimere sinteticamente nelle femmine di A. aegypti. “Una volta che la zanzara femmina lo riceve nel sangue, l’anticorpo viene attivato ed espresso“, ha spiegato Akbari. Questo anticorpo “è in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

