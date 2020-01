Renzi: no prescrizione ma niente crisi

Renzi torna sulla prescrizione:"Ma perchè dovremmo fare la crisi di un governo che abbiamo fatto nascere? Se diciamo no a quella porcheria non vuol dire che vogliamo crisi". "Lo strappo non l'abbiamo fatto noi -continua- ma il Pd rispetto alla sua storia. Il Pd ha difeso la legge Bonafede-Salvini, noi volevamo tornare alla proposta Orlando. I riformisti del Pd sono a rimorchio dei grillini sul populismo giudiziario". Poi, su Autostrade: revoca se ci sono basi giuridiche se no gli regaliamo 40 mld in risarcimento.(Di venerdì 17 gennaio 2020) A Radio Capital,torna sulla:"Ma perchè dovremmo fare ladi un governo che abbiamo fatto nascere? Se diciamo no a quella porcheria non vuol dire che vogliamo". "Lo strappo non l'abbiamo fatto noi -continua- ma il Pd rispetto alla sua storia. Il Pd ha difeso la legge Bonafede-Salvini, noi volevamo tornare alla proposta Orlando. I riformisti del Pd sono a rimorchio dei grillini sul populismo giudiziario". Poi, su Autostrade: revoca se ci sono basi giuridiche se no gli regaliamo 40 mld in risarcimento.(Di venerdì 17 gennaio 2020)

