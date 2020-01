Renzi contro il Pd, “Va a rimorchio dei grillini”. E su Autostrade: “Rischiamo di fargli un regalo…” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Matteo Renzi ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital: “Il Pd va rimorchio dei grillini, io pensavo fosse la casa dei riformisti”. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna ad attaccare il Partito democratico e riaccende la sfida all’interno del governo. Dopo che iv ha sostenuto in Commissione la proposta del forzista Costa sull’abolizione della legge di Bonafede sulla prescrizione, nella maggioranza si è aperta una vera e propria crisi che getta un’ombra pericolosa sulla stabilità del Conte Bis. Matteo Renzi Matteo Renzi contro il Partito democratico: “Va a rimorchio dei grillini, io pensavo fosse la casa dei riformisti” Intervenuto ai microfoni di Circo massimo su Radio Capital, Matteo Renzi è tornato ad attaccare il Partito democratico, accusato di aver perso il proprio spirito riformista per accodarsi al Movimento 5 ... Leggi la notizia su newsmondo

