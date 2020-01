Reggio Calabria, tragico incidente sull’A2: muore ragazzo di 19 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un dramma risveglia la Reggio Calabria dove un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a causa di un incidente con la macchina nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, sono in corso le indagini per definire la reale ricostruzione dei fatti. Reggio Calabria, drammatico incidente sull’A2 Erano circa le 2 di notte quando due auto, lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione nord verso Gioia Tauro, si sono scontrate: la vittima, di soli 19 anni, è stata ritrovata priva di vita lungo l’asfalto della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la macchina della vittima (una Peugeot 107 di colore rosso), a causa del forte impatto, sarebbe andata contro il guardrail per poi ribaltarsi. Vano l’intervento del pronto soccorso giunto immediatamente sul posto, per Manuel Iannì non c’è stato davvero nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per circa 3 ... Leggi la notizia su notizie

