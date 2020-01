Rapina in un supermercato a Battipaglia: donna ferita dai banditi, è in ospedale (Di sabato 18 gennaio 2020) Scene da far west questa sera a Battipaglia dove due malviventi hanno messo a segno una Rapina in un supermercato. I banditi durante la Rapina hanno ferito una donna che era all'interno della... Leggi la notizia su ilmattino

TargatoSA2013 : Battipaglia, rapina in un supermercato. Donna ferita - targatosa - sardanews : Dopo la rapina al supermercato, tentativo di rapina in farmacia - 2didenari : Raffaella Salemi, 45 anni, commessa milanese, giovedì scorso ha sventato una rapina al supermercato dove lavora. E… -