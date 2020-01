Previsioni Meteo Aeronautica Militare: in arrivo piogge, rovesci diffusi e nevicate (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 23 Gennaio 2020. Oggi al Nord parzialmente nuvoloso sul settore occidentale con nuvolosità in rapido aumento associata a precipitazioni inizialmente deboli e isolate che si intensificheranno estendendosi dal pomeriggio alla Lombardia e al settore ovest dell’Emilia-Romagna; neve sui rilievi a quote superiori ai 1000-1200 m; sereno o parzialmente nuvoloso sul resto del Nord, in rapido peggioramento dalla sera. Centro e Sardegna: sull’isola parzialmente nuvoloso sul settore occidentale con nubi in aumento dalla sera con associate precipitazioni. Parzialmente nuvoloso al mattino sulle aree interne tra Toscana, Umbria e Lazio per banchi di nebbia nelle valli, in dissolvimento diurno; sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

