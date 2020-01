Pm Bari: processare ex toga Bellomo

Bari ha chiesto per Francesco Bellomo il rinvio a giudizio per maltrattamenti ed estorsione ai danni di 4 borsiste della sua scuola di preparazione al concorso in magistratura. L'ex giudice del Consiglio di Stato è accusato anche di calunnia e minaccia nei confronti del premier Conte, quando questi presiedeva il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.(Di venerdì 17 gennaio 2020) Archiviate le accuse di stalking e violenza privata a Milano, per il dress code imposto alle sue studentesse, la Procura diha chiesto per Francescoil rinvio a giudizio per maltrattamenti ed estorsione ai danni di 4 borsiste della sua scuola di preparazione al concorso in magistratura. L'ex giudice del Consiglio di Stato è accusato anche di calunnia e minaccia nei confronti del premier Conte, quando questi presiedeva il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.(Di venerdì 17 gennaio 2020)

