Perché le persone tendono a rimandare le cose? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chi di noi non si è mai trovato nella situazione di procrastinare qualcosa? rimandare l’invio di una pratica per l’ufficio, posticipare un’incombenza, reiterare in un rapporto nocivo per non dover affrontare il momento, ma anche semplicemente dirsi “lo faccio dopo” anche per una banale lavatrice. Capita a tutti e molto più frequentemente di quanto immaginiamo. La procrastinazione riguarda tutti e, spesso, anche in maniera patologica e limitante nella vita di tutti i giorni. rimandare sempre nasconde delle cause che a volte possono essere semplicemente legate a una pigrizia momentanea, spesso però, hanno molto a che fare con un vero e proprio atteggiamento nei confronti della vita. Una condotta che ci preclude tantissime possibilità e occasioni Perché vediamo scorrerci il tempo davanti senza riuscire a essere reattivi e proattivi. Ma vediamo Perché si tende a procrastinare? Esistono, a ... Leggi la notizia su dilei

