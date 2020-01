Pasquale Di Nuzzo dopo Amici: grande successo a Don Matteo 12 per il ballerino-attore (Di venerdì 17 gennaio 2020) grande successo per Pasquale Di Nuzzo! Il ballerino lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è presente nel cast di Don Matteo 12, in onda proprio in queste settimane su Rai 1. Ma il personaggio di Jordi Ferrazzoli non è la sua prima opportunità che lo ha portato nel mondo della recitazione e della televisione. Il casertano ha fatto anche parte della Disney! Il nome di Pasquale Di Nuzzo compare infatti nel cast di Tini – La nuova vita di Violetta e della seconda e terza stagione della serie tv Soy Luna. Questi importanti ruoli lo hanno portato al successo in Sud America ma Lino ha poi deciso di ritornare nella sua Italia. Oggi le telespettatrici più giovani di Don Matteo sono tutte pazze di lui! Nelle prime puntate Pasquale ha anche avuto modo di danzare, poi le cose sono cambiate perchè come avrete visto, nella seconda puntata di don Matteo, il ballerino è stato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

