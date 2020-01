Napoli, Younes diventa un caso: vuole andare via solo a titolo definitivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Napoli, Younes diventa un caso: vuole andare via solo a titolo definitivo Amin Younes è... L'articolo Napoli, Younes diventa un caso: vuole andare via solo a titolo definitivo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

SiamoPartenopei : IL MATTINO - Younes lascerà Napoli: decisa la formula del trasferimento! Manca l'accordo col Torino - Spazio_Napoli : - SiamoPartenopei : Cessioni Napoli: Gaetano ha già salutato i compagni, Younes vuole tornare in Germania -