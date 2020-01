Jeans per tutti: come scegliere i jeans perfetti in base all’altezza e alla forma fisica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rinunciare ad avere nel proprio guardaroba un paio di jeans è davvero impensabile. L’indumento più amato ed intramontabile si racchiude in un complesso di fibre dal tessuto unico e riconoscibile come lo è appunto il denim; particolare tessuto dalla resistenza unica. Il jeans è uno dei capi must ave di ogni stagione e di ogni anno; la scelta del modello deve esser fatta seguendo alcuni precisi parametri che valorizzeranno al meglio il nostro fisico. Per aiutare a scegliere il jeans giusto che riesca ad abbracciare perfettamente le nostre gambe, bisogna tener presente tre punti fondamentali: altezza delle tasche, taglio e punto vita. Durante l’acquisto del paio di jeans considerare i parametri base, sarà più semplice poi poter orientarci tra i vari modelli del capo. Il jeans può essere indossato in diverse occasioni, perfetto sia di giorno che di sera. Sono molti infatti gli ... Leggi la notizia su velvetgossip

