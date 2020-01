Greenpeace inclusa con i neonazisti nella lista antiterrorismo del Regno Unito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Greenpeace inclusa dalla polizia britannica nell’elenco dei gruppi estremisti (a fianco dei neonazisti) Greenpeace è stato affiancato a gruppi estremisti dalla polizia anti terrorismo britannica. Nel documento che identifica le organizzazioni estremiste, l’associazione ambientalista figura a fianco di gruppi neonazisti, di estrema destra e di suprematisti bianchi. La guida, ottenuta in esclusiva dal quotidiano britannico The Guardian, è stata elaborata per medici e insegnanti e ha la funzione di identificare i potenziali responsabili del terrorismo. Qualsiasi attività sospetta relativa ai gruppi segnalati nell’elenco deve essere segnalata infatti nell’apposito portale Internet dell’unità antiterrorismo “Azione contro il terrorismo”. In risposta al The Guardian, la polizia britannica ha dichiarato che la guida intende solo favorire la capacità di ... Leggi la notizia su tpi

