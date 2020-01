Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe: "Sono pronta a un confronto con Giancarlo Magalli" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe ha parlato, in diretta con Alfonso Signorini, del suo rapporto lavorativo con Giancarlo Magalli. Vengono mostrate le immagini del suo sfogo con Barbara Alberti:"Quando tu sollevi un problema, tu diventi un problema in quel momento. Lui non mi ha mai telefonato o cercato per chiedermi scusa o chiarire con me". GF Vip 2020, Adriana Volpe: 'Magalli? Ho il record per essere durata così tanto' (video) Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe: "Sono pronta a un confronto con Giancarlo Magalli" 17 gennaio 2020 22:08. Leggi la notizia su blogo

