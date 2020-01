Cerveteri – Interventi sul verde 20-24 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cerveteri – Interventi sul verde 20-24 gennaio – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (http://bit.ly/2sBo7gW). Gli Interventi, programmati nei giorni dal 20 al 24 gennaio, riguarderanno in particolare Cerveteri, Campo di Mare, Cerenova, Borgo San Martino, I Terzi, Ceri e Valcanneto. Una settimana intensa con taglio erba nelle scuole del territorio, pulizia del verde nei parchi pubblici, diversi Interventi di potatura di arbusti e messa in sicurezza. A Cerenova in via Fregene saranno potati alcuni eucalipti e pioppi. La pubblicazione dell’agenda settimanale del verde, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà ... Leggi la notizia su romadailynews

