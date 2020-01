Caos ad Amici, il ballerino Javier Rojas: ​"Questa è una scuoletta, non vale nulla" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Novella Toloni Il ballerino cubano fortemente voluto dalla Celentano dopo un richiamo della produzione per il mancato rispetto di alcune regole si è scagliato contro il programma usando parole durissime La puntata del sabato di "Amici di Maria De Filippi" si annuncia difficile. Gli insegnanti potrebbero infatti prendere seri provvedimenti disciplinari nei confronti del ballerino Javier Rojas e di altri alunni della scuola di Amici. Nel daytime alcuni allievi del talent sono stati richiamati dalla produzione per non aver rispettato alcune regole imposte dal regolamento. Tra loro c'era anche il ballerino cubano, Javier Rojas, scelto e voluto con forza da Alessandra Celentano. I ragazzi sono stati redarguiti sulle cattive abitudini prese nell'ultimo periodo: ritardi alle lezioni, scarso ordine e poco rispetto delle regole. Gli allievi richiamati dalla produzione sono comparsi ... Leggi la notizia su ilgiornale

un_filo : @Caos_Ordinato Artista è (anche) la qualifica di chi opera in ambito artistico. Ho amici che fanno mostre usando la… - caos_calmo70 : @DSantanche Ed un calcio nelle palle ad i tuoi amici di CaccaPound a Roma? - liveinacastle : Amici sto andando a cercare di risolvere il caos che ho combinato -