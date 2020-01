Calendario Serie A calcio: programma e orari partite 18-20 gennaio, quali vedere in tv su Sky e DAZN (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo la finestra della Coppa Italia torna questo fine settimana la Serie A di calcio 2020, e lo fa con la sua giornata numero 20, la prima del girone di ritorno, che si aprirà sabato 18 gennaio, alle ore 15.00, con il match tra Lazio e Sampdoria, trasmesso da Sky Sport Serie A, che curerà anche il secondo anticipo delle 18.00 tra Sassuolo e Torino. A chiudere la serata saranno invece Napoli e Fiorentina, in diretta questa volta su DAZN, piattaforma in abbonamento a 9,99€ al mese. Proprio l’emittente online aprirà invece la domenica, con il consueto lunch match, questa volta tra Milan e Udinese, alle 12.30, ma trasmettendo anche Bologna-Verona alle 15.00, contemporaneamente a Brescia-Cagliari e Lecce-Inter, rispettivamente su Sky Sport 253 e Sky Sport Serie A, che avrà l’esclusiva anche per Genoa-Roma delle 18.00, Juventus-Parma delle 20.45 e sul Monday Night tra Atalanta e ... Leggi la notizia su oasport

