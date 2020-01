Berrettini-Harris, Australian Open 2020: orario, tv, programma, data, streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) Comincia nella notte italiana tra domenica e lunedì il cammino di Matteo Berrettini negli Australian Open 2020. Il tennista romano, numero otto del mondo, affronterà all’esordio l’Australiano Andrew Harris, attualmente numero 162 del mondo ed in tabellone grazie ad una wild card. Sicuramente un esordio morbido per Berrettini, che ha giocato pochissimo in questo inizio di stagione e che dunque aveva bisogno di un primo turno comodo per trovare comunque ritmo e gioco nelle prime partite del torneo. Di seguito il programma completo della sfida Berrettini-Harris, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020. La partita si giocherà lunedì 20 Gennaio alle ore 01.00 italiane e sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, SkyGo e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Berrettini-Harris: ... Leggi la notizia su oasport

