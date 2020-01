Arma in casa, a processo l’ex consigliere comunale della Lega (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – l’ex consigliere comunale della Lega di Avellino Damiano Genovese sarà processato con l’aggravante mafiosa. E’ ufficiale il rinvio a giudizio. Genovese dovrà comparire in aula il prossimo 17 marzo ad Avellino, davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Luigi Buono, per rispondere di ricettazione e detenzione abusiva di una pistola e di alcune cartucce con aggravante mafiosa. A chiedere il processo era il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Anna Frasca. La detenzione abusiva e alla ricettazione della pistola semi-automatica calibro 7,65. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 23 settembre. L'articolo Arma in casa, a processo l’ex consigliere comunale della Lega proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

