Addio a Pietro Anastasi, l’ex attaccante aveva 71 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Pietro Anastasi è morto all’età di 71 anni. L’ex attaccante di Juventus e Inter era da tempo gravemente malato. Ha indossato per 25 volte la maglia azzurra. ROMA – Grave lutto nel calcio italiano. E’ morto all’età di 71 anni Pietro Anastasi, ex attaccante di Juventus e Inter. La punta siciliana era malata ormai da diverso tempo con il decesso avvenuto nella serata di venerdì 17 gennaio 2020. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile in molti suoi ex compagni pronti ad andarlo a salutare per l’ultima volta. E il campionato italiano si prepara a ricordare un grande giocatore nel prossimo turno di campionato. Con la Juventus e l’Inter che potrebbero indossare anche la fascia nera in segno di lutto. Dai successi con la Juventus allo scambio con Boninsegna: chi era Pietro Anastasi Nato il 7 aprile 1948 a Catania, Pietro Anastasi è ... Leggi la notizia su newsmondo

