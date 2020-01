Vulcano Filippine, Save the Children: “124.000 bambini in fuga per l’eruzione” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Continua a salire il numero delle persone evacuate o sfollate nell’area del Vulcano Taal. Sono ormai 300.000, nei sei Comuni completamente abbandonati di Agoncillo, Laurel, Lemery, Taal, Talisay e San Nicolas, di cui quasi la metà (42%) bambini, e si prevede che il numero aumenterà ulteriormente, annuncia Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro. Solo nei primi due giorni erano stati oltre 20.000 i bambini costretti a lasciare la “zona pericolosa” di 14 km attorno al Vulcano. “Intere città e villaggi all’interno della “zona pericolosa” sono stati abbandonati e coperti da ceneri vulcaniche nocive. L’isola ora è stata dichiarata “terra di nessuno” dal presidente Rodrigo Duterte e circa 1.000 persone che risiedono lì potrebbero non essere più in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

