Via libera per la cannabis a tavola. Stabiliti i limiti massimi di Thc nei cibi (Di giovedì 16 gennaio 2020) È stato pubblicato oggi, 16 gennaio, sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i limiti massimi di Thc negli alimenti. La legge sarà il primo passo per dare risposte alle «centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta», ha detto la Coldiretti. L’associazione per l’agricoltura italiana ha poi proseguito dicendo che «i terreni coltivati in Italia in cinque anni sono aumentati di dieci volte, passando dai 400 ettari del 2013 a quasi 4000 nel 2018». Il decreto del ministero della Salute stabilisce, in particolare, che il limite massimo di Thc per i semi di cannabis sativa, la farina ottenuta da semi e gli integratori contenenti alimenti derivati, sia di 2 milligrammi per chilo, mentre per l’olio ottenuto da semi sia di 5 milligrammi per chilo. I limiti saranno dunque Stabiliti per cibi come biscotti, taralli, ... Leggi la notizia su open.online

