Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 10:10 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Stati Uniti Cina raggiungono una tregua sulla guerra dei dazi dopo mesi di trattative Trump è il vice premier cinese li ho firmano l’attesa Intesa commerciale Il presidente americano parla di accordo storico ferma che presto andrà a Pechino Wall Street festeggia con un Dow Jones record aprono in frazionale rialzo le borse asiatiche lo scontro tra PD e da lì arriva su prescrizione regionali minaccia La Tenuta del governo in commissione all’emendamento alla legge costituzionale che introduce il voto di diciottenni per il Senato eleggibilità Palazzo Madama anche a 25 anni attesa oggi la decisione della Corte Costituzionale sul referendum elettorale Italia è pronta di modulare la sua presenza in Libia nell’ambito di una missione Europea sotto l’egida ONU ... Leggi la notizia su romadailynews

