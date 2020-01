Tutto pronto per l’uscita di Dragon Ball Z: Kakarot (Di giovedì 16 gennaio 2020) (Foto: Bandai Namco International) Manca un giorno al debutto globale dell’attesissimo gioco Dragon Ball Z: Kakarot che uscirà domani su tutte le piattaforme ovvero Playstation 4, Xbox One e su pc con sistema operativo Windows. Il gioco rpg che riprende le vicende dell’amatissima serie nipponica è stato sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato, naturalmente, da Bandai Namco International. I fan della saga sono entusiasti di questa novità videoludica anche perché non si tratta del classico titolo che riprende una vicenda o una parte dell’epopea, ma addirittura introduce un nuovo personaggio. A realizzarlo ad hoc è stato nientemeno che il papà di Dragon Ball, Akira Toriyama. Il personaggio è peraltro femminile, si chiama Bonyu e si presenta come un ex-membro della Squadra Ginew apparendo in una missione secondaria. Il punto forte di Dragon Ball Z: Kakarot è che andrà a ... Leggi la notizia su wired

