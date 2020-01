Sanremo: Rotta, ‘banalità e sessismo ma Rai non sa offrire di meglio?’ (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “#Sanremo70 concentrato di banalità e stereotipi sessisti. Le conduttrici sono state scelte perché belle, sexy e capaci di stare un passo indietro ai loro uomini famosi. Ma davvero la #Rai non riesce a stare al passo con i tempi, offrendo un servizio pubblico migliore”. Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd. L'articolo Sanremo: Rotta, ‘banalità e sessismo ma Rai non sa offrire di meglio?’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

