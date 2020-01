Salto con gli sci: Lara Malsiner brillante in qualificazione a Zao col nono posto, Kramer in testa (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Italia del Salto con gli sci batte finalmente un colpo nel settore femminile grazie alla brillante prestazione messa in mostra da parte di Lara Malsiner nelle qualificazioni di Zao, sede della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019-2020. Sul trampolino nipponico con punto HS fissato a 102 metri, la talentuosa diciannovenne gardenese si è trovata a proprio agio fin dal primo Salto di allenamento per poi ben figurare anche in qualificazione con un ottimo nono posto conquistato grazie ad un balzo da 89.5 metri in condizioni di vento frontale sostenuto (1.39 m/s) che le ha portato in dote 89.9 punti. Prosegue nel frattempo la settimana da sogno dell’austriaca classe 2001 Marita Kramer, reduce dal primo successo in carriera nel circuito maggiore (gara-1 a Sapporo) e capace di ripetersi ad altissimi livelli anche quest’oggi a Zao con il miglior punteggio ... Leggi la notizia su oasport

nzingaretti : Dobbiamo fare un salto anche sulla rivoluzione digitale: connettere, unire e recuperare i ritardi accumulati con un… - OA_Sport : Salto con gli sci: Lara Malsiner brillante in qualificazione a Zao col nono posto, Kramer in testa - PagePersonnelIT : Con l’inizio dell’anno arriva sempre il momento dei #BuoniPropositi. Ecco i nostri suggerimenti per migliorare la… -