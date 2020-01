“Sailor Moon fa diventare femminucce i maschietti, alcuni di loro finiscono in psicoterapia” – parla una psicologa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nelle ultime 24 ore è diventato virale un articolo apparso nel 1997 sul settimanale Oggi. All’epoca la famosa psicologa Vera Slepoj mise in guardia tutti i genitori d’Italia da una pericolosissima biondina munita di strane armi e vestita in modo bizzarro. Con chi ce l’aveva Vera? Con Sailor Moon! La colpa della guerriera che veste alla marinara sarebbe quella di aver trasformato in femminucce i maschietti che hanno osato guardarla. “Sailor Moon disturba lo sviluppo sessuale dei bambini. Questa è una eroina dotata di una grande forza, una donna che comanda. E’ un personaggio molto ambiguo, con tratti maschili. Tutto ciò crea disturbi nei bambini, li confonde proprio in un’eta’ in cui hanno un grande bisogno di modelli da imitare, soprattutto dal punto di vista sessuale di cui non sanno nulla. Seguire questa eroina può essere pericoloso per i ... Leggi la notizia su bitchyf

tenma_taro : @OctavianZaki È più grave quello che diceva ‘sta poraccia o il fatto che tu non abbia mai visto Sailor Moon? ?????? - dreyfix : @OctavianZaki Io lo sapevo già prima di Sailor Moon ?? - harumehime : la mia mamma mi ha regalato il volume con su in copertina sailor mars della eternal edition di sailor moon per aver… -