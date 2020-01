Netflix contro gli abbonamenti condivisi: pronta a interrompere il servizio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Era un po’ la “bazza” del secolo. Condividere la password di Netflix e navigare senza limiti tra serie e film. Ma a quanto pare Reed Hastings&Co. stanno per prendere provvedimenti drastici in materia. Che la pratica fosse in uso da sempre, lo sapevano anche i sassi, ma il recente rapporto Park Associates ha suonato definitivamente l’allarme. I servizi di streaming, secondo questa indagine, nel 2019 hanno perso oltre 9 miliardi di dollari a causa del password sharing. Cifra, dice il rapporto, che dovrebbe salire a 12,5 miliardi nel 2024 sempre che non si inverta il trend. Così se Netflix fino ad oggi ha chiuso più di un occhio e la concorrenza – Amazon Prime, Disney+, Apple Tv – morde i garretti, meglio correre ai ripari. Insomma, sembrano finiti i tempi in cui Hastings sosteneva che la condivisione della password di accesso a Netflix fosse “marketing gratuito”. Il capo dei prodotti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Netflix contro gli abbonamenti condivisi: pronta a interrompere il servizio) Playhitmusic - - FQMagazineit : Netflix contro gli abbonamenti condivisi: pronta a interrompere il servizio - MatteoMeroli : 'Netflix contro gli “scrocconi”: pronta a bloccare le password condivise' - -