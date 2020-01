Napoli violenta | 16enne accoltellato in strada dopo una lite tra ragazzini | è grave

Maltempo Napoli : violenta grandinata in serata - blackout al Centro Storico : Il Maltempo a Napoli continua a fare danni: un'altra violenta grandinata nel tardo pomeriggio dopo quella che già si era abbattuta ad ora di pranzo. A questa, si è unito un blackout che dopo le 19.30 è accaduto nel Centro Storico: un guasto sulla bassa tensione ha portato all'interruzione della fornitura elettrica, con conseguenti disagi anche per la circolazione in strada.Continua a leggere