Mohamed avrebbe ucciso Samira per soldi: tracce di sangue in casa e in macchina, tabulati forse decisivi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Potrebbero arrivare nelle prossime ore prove più concrete per dimostrare la colpevolezza di Mohamed nella scomparsa e nell’omicidio di sua moglie. Parliamo della scomparsa di Samira El Attar, che manca da casa dal 21 ottobre 2019. Il marito di Samira al momento si trova in Spagna dove era scappato il primo gennaio lasciando la sua bambina di quattro anni, alla madre di Samira senza dire nulla, solo che usciva per qualche ora. Gli inquirenti sembrano non avere dubbi: Samira voleva divorziare da Mohamed, nel mese di settembre avrebbe persino chiesto a delle amiche il numero di un avvocato per iniziare la procedura di separazione. E suo marito non poteva in nessun modo accettare tutto questo. Mohamed avrebbe ucciso Samira PER soldi: LE ULTIME NOTIZIE Le indagini sono sempre andate avanti e pare che gli investigatori in queste settimane abbiano raccolto molte prove che ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

PollicinoAndrea : RT @SimoCriminologa: Scomparsa Samira: arrestato il marito Mohamed Barbri, l'avrebbe uccisa lui per soldi - SimoCriminologa : Scomparsa Samira: arrestato il marito Mohamed Barbri, l'avrebbe uccisa lui per soldi - IononDevo : RT @Aba_Tweet: Lui è Antonio Mohamed. Ha perso un figlio 13 anni fa. E, in punto di morte, gli promise che avrebbe vinto lo scudetto con… -