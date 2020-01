Milan, vertice di mercato in sede: la situazione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ore frenetiche in casa Milan, la dirigenza è rientrata in sede per un vertice di mercato: si pianificano le prossime mosse Terminata la presentazione di Simon Kjaer e Asmir Begovic, la dirigenza del Milan è rientrata immediatamente in sede per pianificare le prossime mosse, con l’obiettivo di cercare rinforzi adeguati alla rosa di Stefano Pioli Al vertice di mercato a Casa Milan sono presenti il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara e Zvonimir Boban. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

_tomlinsun28 : RT @MilanNewsit: Sportitalia - Pedullà: 'Suso, ci sono Atletico Madrid e Siviglia. Presto vertice con Raiola' - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Sportitalia - Pedullà: 'Suso, ci sono Atletico Madrid e Siviglia. Presto vertice con Raiola' - GIUSPEDU : RT @MilanWorldForum: Milan: due club spagnoli su Suso. Le news -) -