Meteo Alpi: arriverà la NEVE? I modelli matematici (Di giovedì 16 gennaio 2020) È un gennaio col Meteo davvero monotono per le Alpi (e non solo): la nostra catena, dopo le impressionanti nevicate (precoci ed eccezionali, ma solo a quote piuttosto alte) di novembre e dicembre sta vivendo una lunghissima fase asciutta, da oramai quasi un mese. Le ultime nevicate importanti, infatti, risalgono al 19 dicembre e da allora solo fugaci apparizioni sui rilievi di confine, con lo sfondamento del muro del favonio. Come sono le tendenze Meteo? Intanto, come già accennato in diversi nostri articoli, la lunghissima fase stabile è quasi al capolinea e per il weekend dovrebbero finalmente aprirsi le correnti atlantiche, temperate e soprattutto umide.È ancora presto per i dettagli, ma ci sono buone probabilità che il manto nevoso Alpino possa finalmente rigenerarsi. Quello che ci auspichiamo è il ritorno dei fronti atlantici con una certa frequenza, magari per ... Leggi la notizia su meteogiornale

