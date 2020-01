“Mamma Stringimi”: gli Ultimi Strazianti Secondi di Vita di Giovanni Custodero, il Portiere Guerriero (Di giovedì 16 gennaio 2020) Marianna Custodero, sorella di Giovanni, il calciatore di Fasano morto pochi giorni fa per un sarcoma, ha raccontato gli Ultimi istanti di Vita del fratello. “Ha detto ‘mamma abbracciami’, lei l’ha abbracciato e gli ha cantato la ninna nanna. Poi non si è più svegliato”. Giovanni era pronto a lasciare questo mondo e prima di andarsene si è raccomandato che i suoi famigliari portassero avanti i progetti in cui credeva. Custodero era favorevole all’eutanasia e la sorella rivela. “Lui non mi ha detto che voleva essere sedato ma mi ha detto ‘sorellina se fosse legale l’eutanasia tu mi aiuteresti a morire perché sono stanco’ e io gli ho detto certo fratello e ora continuerò la battaglia come promesso”. Ora a combattere per questa scelta saranno i suoi cari, tra cui anche la fidanzata Luana Amati, che ricorda: “Non ne poteva più di soffrire. Se fosse stata legale, Giovanni avrebbe chiesto ... Leggi la notizia su youreduaction

“Mamma Stringimi” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Mamma Stringimi”