L’intrigo del libro del cardinal Sarah (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il tiro al piccione mediatico è tutto per il cardinale Robert Sarah, il prefetto della congregazione per il Culto divino ideatore di “Dal profondo dei nostri cuori”, il libro sul celibato sacerdotale che avrà come guest star Benedetto XVI. Lui si è difeso, ma ha detto che non tornerà più sull’argome Leggi la notizia su ilfoglio

LucaMaggitti : [QUANTO ERA BRAVO!] Teramo, primi Anni '90 (del secolo scorso). Leo Nodari aveva invitato Giampaolo Pansa a present… - xulnet : Ecco un vero intrigo internazionale. Banche di stato russe che sottoscrivono i prestiti di Trump presso Deutsche Ba… - DukeOfSuffolk : @passony allora non capisco, se canta la amoroso di capisce immediatamente, dove sta l'intrigo del gioco? -