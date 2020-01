Letizia di Spagna sceglie il look androgino: l’effetto è sorprendente (Di giovedì 16 gennaio 2020) Letizia Ortiz, Regina di Spagna, ci ha da sempre abituato a look meravigliosi, perfetti per la sua personalità e per la sua fisicità. Nel tempo, così, è diventata un’icona di stile e, ciò che indossa, viene in breve tempo imitato. Letizia di Spagna è, quindi, una Regina anche nel campo della moda. Nei suoi numerosi impegni istituzionali e nel tempo libero, infatti, ha sempre sfoggiato outfit incantevoli, sempre sobri ed eleganti. Proprio come si addice al suo ruolo. Anche nell’ultima occasione, la sua scelta, pur allontanandosi leggermente dal suo solito stile, è stata azzeccata. La Regina Letizia ha preso parte ad un’importante conferenza, tenutasi a Madrid nella sede centrale della Croce Rossa spagnola, su un tema estremamente delicato: “La violenza di genere: strategia e sfide”. Per questo, probabilmente, ha scelto un look sobrio, estremamente serio e di ispirazione ... Leggi la notizia su dilei

